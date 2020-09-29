Названо основное преимущество и недостаток нового iPhone 12

Алексей Титофф Технологии 15:49, 29.09.2020 Обновлено: 15:57, 29.09.2020

iPhone 12 Pro Max от компании Apple получит новый дисплей и улучшенную основную камеру, что будет его выделять среди других "яблочных" смартфонов.

Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на данные блогера EverythingApplePro и журналиста Макса Вейнбаха.

Отмечается, флагман Apple получит технологию лидара для камеры. К тому же iPhone 12 Pro Max оснастят дисплеем ProMotion, отличающимся повышенной плавностью отображения картинки с частотой обновления 120 герц.

К тому же Вайнбах отметил, что самый большой iPhone слишком крупный и его довольно неудобно держать в руке. По его источникам, 6,7-дюймовый смартофон имеет острые грани, из-за чего устройство "впивается в ладонь". Он добавил, что стоимость iPhone 12 Pro Max будет 1199 долларов США.

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