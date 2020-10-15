Названа проблема беспроводной зарядки для iPhone 12

Алексей Титофф Технологии 03:40, 15.10.2020

Компания Apple представила новый тип магнитной беспроводной зарядки MagSafe, который заряжает новый iPhone 12 очень быстро, но при соблюдении одного условия.

Как пишет 9to5mac, при подключении iPhone 12 к MagSafe-зарядке, то устройство будет заряжаться на мощности в 15 Вт. Однако предыдущие модели, например, как iPhone X и iPhone 8 заряжают только на мощности 5 Вт с дальнейшим апгрейдом до 7,5 Вт.

Беспроводная зарядка MagSafe

При этом если зарядка будет осуществляться любой другой Qi-совместимой станцией, независимо от ее мощности iPhone 12 будет ограничивать входящее соотношение тока и вольтажа до 7,5 Вт.

Также отмечается, что заряжать iPhone 12 от MagSafe на мощности в 15 Вт можно только некоторое время. Поэтому проводная зарядка будет быстрее и эффективнее для смартфона.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошла официальная презентация Apple, где показали сразу четыре новых iPhone 12.

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