Назван вирус, ворующий деньги и данные с телефона: как с ним бороться

Алексей Титофф Технологии 02:20, 22.07.2020

Вирусная программа на BlackRock на Android-смартфонах ворует личные данные пользователей и денежные средства.

Хакерское приложение атакует более 300 программ на телефоне, передает Android Insider.

Специалисты по безопасности пояснили, что BlackRock попадает на смартфон под видом обновлений Android через сомнительные веб-ресурсы. То есть пользователь сам устанавливает файлы из сети, не проверяя их надежность.

При запуске конкретного приложения, вирус показывает поддельное окно авторизации, куда нужно ввести личные данные. В результате чего хакеры получают доступ до персональной информации. После злоумышленники захватывают учетную запись и могут выполнять значимые действия от ее имени.

Эксперты пояснили, чтобы избежать попадания на смартфон BlackRock и других подобных вирусных программ нужно в смартфоне получить привилегию на доступ к overlay-механизму, который позволяет перекрывать фишинговыми окнами легитимные приложения. Ведь именно их BlackRock раскрывает на телефоне, предлагая пройти мнимую авторизацию и позволяя хакерам заполучить личные данные.

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