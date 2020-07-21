Назван вирус, ворующий деньги и данные с телефона: как с ним бороться
Вирусная программа на BlackRock на Android-смартфонах ворует личные данные пользователей и денежные средства.
Хакерское приложение атакует более 300 программ на телефоне, передает Android Insider.
Специалисты по безопасности пояснили, что BlackRock попадает на смартфон под видом обновлений Android через сомнительные веб-ресурсы. То есть пользователь сам устанавливает файлы из сети, не проверяя их надежность.
При запуске конкретного приложения, вирус показывает поддельное окно авторизации, куда нужно ввести личные данные. В результате чего хакеры получают доступ до персональной информации. После злоумышленники захватывают учетную запись и могут выполнять значимые действия от ее имени.
Эксперты пояснили, чтобы избежать попадания на смартфон BlackRock и других подобных вирусных программ нужно в смартфоне получить привилегию на доступ к overlay-механизму, который позволяет перекрывать фишинговыми окнами легитимные приложения. Ведь именно их BlackRock раскрывает на телефоне, предлагая пройти мнимую авторизацию и позволяя хакерам заполучить личные данные.
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