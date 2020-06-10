Назван самый мощный Android-смартфон в мире

Китайский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro оказался самым мощным и производительным Android-телефоном в мире.

Об этом говорят результаты рейтинга бенчмарка AnTuTu за май 2020 года. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro в комплектации 8/256 Гб набрал более 590 тысяч баллов в тестах.

Смартфон Xiaomi

Второе место занял также смартфон от компании Xiaomi Redmi K30 – чуть больше 586 тысяч баллов. На третьем месте расположился OnePlus 8 Pro – почти 582 тысяч баллов. В пятерке лидеров также оказались такие модели смартфонов, как Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20 Ulrta 5G.

Смартфон Samsung

Ниже в рейтинге разместились Samsung Galaxy S20+ 5G, Asus ROG Phone 2, Samsung Galaxy S20+, Realme X2 Pro и Galaxy S20 5G.

Рейтинг AnTuTu

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