Назван главный тренд смартфонов в 2021 году

В 2021 году основным трендом смартфонов станут фронтальные камеры высокого разрешения.

Об этом в китайской социальной сети Weibo сообщил инсайдер под ником Digital Chat Station. По его данным, в этом году на рынок выйдут модели с селфи-камерами на 100 Мп.

Смартфон

Отметим, что в 2021 году выйдет китайский смартфон ZTE Axon 30 Pro, который по слухам в сети может первым получить основную камеру в 200 Мп. По неподтвержденной информации, новинка будет оснащена датчиком Samsung S5KGND с физическим размером сенсора 1/1,37'' и возможностью записи видео в разрешении 16К. При этом фронтальная камера будет скрыта под экраном.

Напомним, что аналитики спрогнозировали, какие мобильные приложения и сервисы будут самыми популярными у пользователей смартфонов в 2021 году.

Также китайская компания Vivo составила прогноз, какими будут цифровые устройства через 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook выпустит замену смартфонам в 2021 году.