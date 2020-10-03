NASA запустило ракету "Антарес", разработанную совместно с Украиной. Видео

На космодроме Wallops Island (штат Вирджиния, США) состоялся запуск ракеты-носителя "Антарес".

Как сообщило в Facebook посольство Украины в США, над проектом уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Интересно, что в этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда происходит в США, сопровождалась дополнительными вызовами из-за пандемии COVID-19 и ограничения международных поездок. В апреле посольство активно помогало американской компании "Нортроп Грумман" организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украина в США команду специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить "Антарес" по графику было бы невозможно", – говорится в сообщении.

Главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на Южном машиностроительном заводе им. Макарова в сотрудничестве с рядом украинских компаний.

С помощью ракеты-носителя "Антарес" модуль "Сигнус" снова отправил груз к Международной космической станции (МКС).

Запуск ракеты-носителя "Антарес" Facebook посольства Украины в США

Скрин Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2019 года в Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса "Циклон-4".

Это был заключительный этап перед первыми летными испытаниями третьей степени "Циклона-4". Ракета будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.