NASA удивили: в Антарктиде нашли необычный айсберг

Ученые NASA обнаружили ледяную глыбу правильной прямоугольной формыу берегов Антарктиды.

Об этом написало изданиеScience Alert. Айсберг откололся от разрушающегося шельфа Ларсена С на Антарктическом полуострове. Его нашли в рамках операции IceBridge.

Прямоугольная ледяная глыба имеет естественное происхождение. Как пояснила Келли Брант, специалист по льду из Университета Мэриленда (США), существуют айсберги, которые называют столообразными (tabular icebergs). Это большие плиты льда с почти вертикальными сторонами и плоской вершиной. Они часто формируются после откалывания от шельфовых ледников.

Острые углы и плоская поверхность айсберга указывают на то, что он, вероятно, недавно откололся от шельфа Ларсена С на Антарктическом полуострове. Айсберг пока не удалось измерить. Вероятно, его диагональ составляет более 1,5 км.

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