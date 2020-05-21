NASA рискнуло зажечь огонь на орбите Земли: завораживающее видео
NASA провело очередной эксперимент с открытым огнем на орбите Земли.
Видео эксперимента, отснятое в феврале этого года, опубликовано на YouTube-канале Научно-исследовательского центра NASA (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Цель таких опытов – понять поведение пламени в невесомости и разработать методы и материалы, которые помогли бы снизить риск пожара, а также надежные детекторы дыма.
В виду опасности они не проводятся на МКС. Для этого NASA использует отработанные космические грузовики Cygnus, которые все равно сгорят в атмосфере.
Во время данного эксперимента NASA сожгло кусочек SIBAL – ткани, состоящей на 75% из хлопка и на 25% из стекловолокна.
Видео снято в слоу-мо, поэтому хорошо видно, как после распространения пламени на ткани остаются яркие светящиеся пятнышки.
Как сообщал OBOZREVATEL, cпутник NASA заснял тропический циклон "Амфан", который бушует в Индийском океане.