NASA рискнуло зажечь огонь на орбите Земли: завораживающее видео

NASA провело очередной эксперимент с открытым огнем на орбите Земли.

Видео эксперимента, отснятое в феврале этого года, опубликовано на YouTube-канале Научно-исследовательского центра NASA (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как ведет себя пламя в невесомости nasa.gov

Цель таких опытов – понять поведение пламени в невесомости и разработать методы и материалы, которые помогли бы снизить риск пожара, а также надежные детекторы дыма.

В виду опасности они не проводятся на МКС. Для этого NASA использует отработанные космические грузовики Cygnus, которые все равно сгорят в атмосфере.

Во время данного эксперимента NASA сожгло кусочек SIBAL – ткани, состоящей на 75% из хлопка и на 25% из стекловолокна.

Видео снято в слоу-мо, поэтому хорошо видно, как после распространения пламени на ткани остаются яркие светящиеся пятнышки.

Как сообщал OBOZREVATEL, cпутник NASA заснял тропический циклон "Амфан", который бушует в Индийском океане.