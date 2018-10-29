NASA отправит людей на Венеру: как это будет

NASA начала готовить концептуальную пилотируемую миссию на Венеру High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC) несмотря на то, что эта планета - адский мир высоких температур, токсичной атмосферы и колоссального давления на поверхности.

Людей высаживать не будут, зато будут использовать дирижабли, которые смогут оставаться в верхней атмосфере в течение продолжительных периодов времени для исследования, написало издание Hi-news.ru.

Идея ученых заключается в следующем. Температура на поверхности планеты (порядка 460 градусов Цельсия) выше, чем на Меркурии, хотя Венера находится в два раза дальше от Солнца. При такой температуре плавится большинство металлов, включая висмут и свинец, которые затем могут выпадать в виде "снега" на высокие горные вершины.

Поверхность планеты представляет собой скалистый пейзаж с равнинами из базальта, которые усеянны вулканическими кратерами и несколькими горными районами.

Венера также геологически молода и переживает катастрофические события переделки поверхности. Экстремальные явления вызваны накоплением тепла ниже поверхности, в результате чего поверхность плавится, выделяет тепло и снова затвердевает.

Поэтому идея новой миссии NASA не в том, чтобы высаживать людей на горячую поверхность, а использовать плотную атмосферу в качестве почвы для исследований.

Официальная дата миссии HAVOC пока не известна. Она будет долгосрочной и наверняка включит несколько тестовых миссий. План заключается в том, чтобы использовать дирижабли, которые смогут оставаться в верхней атмосфере в течение продолжительного времени.

Как ни странно, верхние слои атмосферы Венеры больше всего похожи на Землю среди всех мест Солнечной системы. Между высотами 50 и 60 километров, давление и температуру можно сравнить с областями нижней атмосферы Земли. Давление в атмосфере Венеры на высоте 55 километров примерно в два раза ниже давления на уровне моря на Земле.

Марс и Венера

Атмосфера выше также достаточно плотная, чтобы защитить космонавтов от ионизирующего излучения из космоса. Близость солнца также обеспечивает большее количество доступного излучения, чем на Земле, что можно использовать для генерации энергии (примерно в 1,4 раза больше).

Дирижабль будет плавать вокруг планеты, носимый ветрами.

Атмосфера Венеры состоит на 97% из углекислого газа, на 3% из азота и следовых количеств других газов. В ней есть серная кислота, которая образует плотные облака и является основным фактором, который отвечает за видимость планеты с Земли. Венера отражает около 75% света, падающего на нее с Солнца. Этот отражающий слой находится между 45 и 65 километрами высоты, и дымка капель серной кислоты доходит до 30 километров вниз.

Таким образом, конструкция дирижабля должна быть устойчивой к коррозионному воздействию этой кислоты.

Учитывая все эти факторы, возможно, можно было бы прогуляться по платформе за пределами дирижабля, надев костюм химической защиты и баллон с кислородом.

Поверхность планеты совершенно непригодна для жизни. Это показали советские зонды "Венера" конца 1970-х. Карту же поверхности составил с орбиты радар миссии Magellan.

Однако верхние слои атмосферы - совсем другая история. На Земле уже существует несколько видов экстремофильных организмов, способных выдерживать условия в атмосфере на высоте, на которой будет летать HAVOC. Такие виды, как Acidianus infernus, можно встретить в сильнокислых вулканических озерах в Исландии и Италии. Было обнаружено, что в земных облаках также переносятся микробы.

Ничто из этого не доказывает, что в атмосфере Венеры существует жизнь, но эту возможность может исследовать миссия HAVOC.

Венера даст нам возможность проверить наше моделирование климата со всеми вытекающими последствиями для экологического здоровья нашей планеты, и понять эволюцию Солнечной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заметили странное явление на Марсе.