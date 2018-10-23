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Напоминает iPhone 7: чем порадуют покупателей новые iPad Pro

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Дизайнер Apple представил еще одну версию iPad Pro (2018).Девайс напоминает iPhone 7.

Об этом сообщил 9to5mac.com. Венгерский дизайнер Виктор Кадар (Viktor Kádár) представил планшет на сайте behance.net.

На рисунках видно, что у девайса тонкие рамки, порт USB-C, нет кнопки "Домой" и разъёма для наушников.

Напоминает iPhone 7: чем порадуют покупателей новые iPad Pro
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Интересный факт: на этих рендерах дизайн боковых граней и камеры похож на iPhone 7.

Презентация Apple состоится 30 октября. Очень высока вероятность показа iPad Pro (2018). О нем упоминалось в бета-версии iOS 12.1. Планшет выйдет в двух версиях: с диагоналями экрана 10,5 и 12,9 дюйма. Первый должен стать самым тонким планшетом компании.

Напоминает iPhone 7: чем порадуют покупателей новые iPad Pro

Как сообщал OBOZREVATEL, первый компьютер Apple продали за $400 тысяч.

Объекты
AppleiPad
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