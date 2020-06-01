Найдено фото, которое "убивает" Android-смартфоны

Пользователи сети обнаружили фото-обои, которые могут нанести вред Android-смартфонам, превратив их в "кирпич".

Пользователь Twitter под ником Ice Universe опубликовал фото, которое по его данным, "убивают" телефон.

"Это не шутка, пожалуйста, даже не пытайтесь установить эти обои. Надеюсь, кто-то сможет понять, каким образом эта картинка убивает телефоны, чтобы в будущем можно было избежать вредоносного влияния подобных обоев", – говорится в сообщении.

Фото, что "убивает" Android Twitter/Ice Universe

Он отметил, что больше всего “вредному влиянию” данных обоев подвержены смартфоны производства Samsung и самой компании Google.

В ответ на публикацию, пользователи сети предположили, что внутри фото помещен вредоносный код, который повреждает операционную систему Android.

Скрытый код в фото Twitter/Ice Universe

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