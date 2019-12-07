Нагревать табак или парить? Что менее вредно: Logic Compact, Juul, IQOS или glo?

В последний год вокруг электронных альтернатив для курильщиков много шума. Болезни и смерти вейперов, новые исследования, заявления FDA, законы, регулирующие электронные приспособления для курильщиков. Будем разбираться, что правда, а что нет. И что из курительных гаджетов (вейпы, Juul, IQOS, glo, Logic compact) действительно является менее вредной заменой курению, а от чего – только еще больше вреда.

Основные виды гаджетов для курильщиков

Электронные сигареты состоят из емкости для жидкости, нагревателя и батареи. По диаметру колеблются от шариковой ручки до шланга для полива. Размер зависит от объема полости для заправки и мощности батареи. Заправляются специальной жидкостью, состоящей из глицерина, пропиленгликоля, воды, синтетического никотина и ароматизаторов. Классические е-сигареты, с которых началось развитие технологий для курильщиков, уже отжили свое и в первоначальном виде практически не встречаются. На смену им пришли три следующих типа гаджетов.

Вейпы – те же электронные сигареты, только большего объема и мощности. Вместо ампулы с заправкой там целый бачок. Батарея у вейпов тоже сильнее. В вейпе можно регулировать интенсивность пара, степень нагревания, состав жидкости. Заправкой выступает та же жидкость (или жижа, как ее называют вейперы), что и для е-сигарет.

Вейпы с солями никотина (pod-системы) – уменьшенный вариант вейпов. Визуально и по размеру напоминает удлиненную флешку. Состоит из батареи и нагревателя, а место емкости для жидкости заняли сменные капсулы с заправкой (поды). Отсюда и название – под-системы. Внутри подов так называемые никотиновые соли – смесь вейперской заправки с бензойной кислотой.

Системы нагревания табака – гаджеты, построенные на радикально другой технологии. Они не испаряют жидкости, а вместо этого нагревают натуральный табак. Для них используются специальные стики с табаком, увлажненным глицерином (чтобы обеспечить легкое испарение аэрозоля из табака при нагревании).

Предполагается, что все электронные альтернативы для курильщиков являются менее вредными, чем сигареты. Так ли это на самом деле и действительно ли это касается всех альтернатив, рассмотрим ниже.

В сигаретах табак и бумага сгорают при температуре около 800 градусов Цельсия, и в результате получается дым, содержащий продукты горения – около 6000 химических соединений. 1-2% среди них гарантированно являются токсичными. Например, канцерогенные смолы, аммиак, формальдегид, угарный газ.

Если из курения устранить процесс горения, то можно будет избавить курильщика и от вредных продуктов горения. На этом и строится технология всех электронных гаджетов для курильщиков – нужно испарять жидкость или нагревать табак, а не поджигать.

Вейпы: болезнь вейперов и 50 смертей от вейпинга в США

В 2019 году в США зарегистрировали почти 3000 случаев так называемой болезни вейперов. Это поражение легких, сопровождающееся кашлем, слабостью, затруднённым дыханием, вплоть до отека легких. 50 случаев заболевания стали летальными.

Главная причина – это состав вейперских жидкостей. Ароматизаторы и растворители, которые используются в заправках, способны вызывать химический ожег легких. Вторая причина – это добавки, которые примешивают пользователи. Вейпы – это системы открытого типа, в которые можно залить что угодно. Многие пользователи миксуют жидкости самостоятельно. В более чем 70% случаев вейперской болезни в заправку добавляли тетрагидроканнабинолы (каннабиноид, добываемый из конопли) или другие психотропные вещества и галлюциногены.

В связи с этим в некоторых штатах (первой стала Калифорния) ввели запрет на вейпы. В других – установили ограничения на использование некоторых видов ароматизаторов. Параллельно FDA (американский орган по контролю качества) запустил собственное расследование по влиянию вейпов на здоровье.

В свете последних событий вейпы больше не кажутся менее вредным заменителем сигарет. Выглядит так, что они тоже опасны, просто по-другому.

Солевые вейпы Logic Compact и Juul: вред вейпинга и опасная концентрация никотина

На смену громоздким вейпам с клубами пара пришли более современные и технологичные решения. Это так называемые под-системы. По своей сути – это тот же вейп, просто жидкость к нему продается не в бутылках, из которых ее нужно доливать в бачок, а в закрытых капсулах-подах. Самые популярные представители – Juul (Джул) и Logic Compact (Лоджик Компакт).

Juul и Logic выглядят как братья-близнецы. Компактные, технологичные, минималистичные, в духе современных гаджетов Кремниевой долины. Эти устройства очень просты в использовании. Надо лишь соединить сам девайс с подом – и можно вдыхать. В момент затяжки активируется нагревательный элемент и выдает порцию пара. Никаких кнопок нет. Один под рассчитан примерно на 200 затяжек, что эквивалентно пачке сигарет.

Заправка в подах для Logic Compact и Juul – это раствор бензойной кислоты, пропиленгликоля, глицерина, ароматизаторов и синтетического никотина. Такой состав обеспечивает максимально быстрое всасывание никотина в кровь.

К сожалению, использование мини-вейпов влечет за собой те же риски, что и у обычных вейпов. Более того, добавляется еще один дополнительный – передозировка никотина.

Концентрация никотина в подах для Juul составляет 5%, а это – 59 мг. Даже в жидкостях для обычных вейпов доля никотина редко превышает 30 мг. А если посмотреть на сигареты, то в одной сигарете содержится 0,1-0,9 мг никотина. То есть в целой пачке – 2-18 мг. Значит, выкурив даже пачку самых крепких сигарет, курильщик потребит втрое меньше никотина, чем от одного джуловского пода. Поэтому пользователи часто жалуются на тошноту и головокружение после использования под-систем. Нормативы Евросоюза вообще запрещают содержание никотина в жидкостях для вейпов более 1,7%. Все, что выше, считается опасным.

Производители Logic Compact к содержанию никотина в подах подошли более ответственно. Его концентрация колеблется от 1,5% до 2,9%.

При использовании мини-вейпов Logic Compact и Juul, по отзывам пользователей, часто имеет место неприятный побочный эффект. Под-системы иногда начинают "плеваться" жидкостью. Это неприятно не только с точки зрения гигиены и комфорта. Хуже то, что в рот выплескивает жидкость с концентрированным никотином. Для того, чтобы ее пить, заправка, естественно, не предназначена. Она должна пройти через испаритель, поменять агрегатное состояние и частично рассеяться в воздухе.

Получается, что Logic и Juul – это все те же опасные вейпы, только еще и с бензойной кислотой и повышенным содержанием никотина.

Нагреватели табака IQOS и glo: наименьший вред, но не ясны долгосрочные эффекты

Системы нагревания табака, как понятно из названия, работают с табаком, а не с жидкостями. Только в отличие от сигарет они не поджигают его, а нагревают до 250-350 °C. Этого достаточно, чтобы получить из табака вкус, аромат и никотин, но не поджечь его, и таким образом избежать выделения вредных продуктов горения. По данным производителей, суммарно количество вредных веществ снижается на 95% по сравнению с сигаретным дымом.

IQOS (айкос) – это сейчас самая популярная в мире альтернатива сигаретам. У нее 12 млн пользователей в мире, полмиллиона – в Украине. Пока что IQOS – это единственный гаджет для курильщиков, в пользу которого говорят исследования. В целом, у IQOS самая большая база внутренних и независимых исследований. В 2019 году IQOS прошел самую жесткую в мире сертификацию от американского FDA (Администрации по контролю качества США), после чего получил разрешение на продажи в США. Этот же FDA ограничил продажи Juul в Штатах после вейперского скандала, а glo и Logic вообще не имеют разрешения от органов контроля качества и не могут продаваться в США.

glo (гло) – это устройство для нагревания табака от British American Tobacco. Технология у этого гаджета такая же, как у IQOS – табак нагревается, а не горит. Отличается glo конструкционно – более массивный монолитный гаджет с нагревателем внутри (у IQOS это две раздельные части – зарядное устройство и миниатюрный держатель). IQOS работает со стиками Heets, а glo – с Neosticks. Никотина в стиках содержится приблизительно столько же, сколько в сигаретах средней крепости.

По данным исследований, IQOS и glo являются значительно менее вредными по сравнению с сигаретами. Единственное, чего пока недостаточно, – это долгосрочных данных, чтобы понять, действительно ли в долгосрочной перспективе айкос и гло существенно снижают риски заболеваний, связанных с курением.

Выводы: что же вреднее – Juul, Logic Compact, Iqos или glo?

По последним заявлениям врачей, вейпы опасны для здоровья. В особенности, вейпы с сильно ароматизированными жидкостями и добавками, подмешанными пользователями самостоятельно.

Juul, Logic Compact, Joint и прочие под-системы не имеют серьезной доказательной исследовательской базы. Единственное, что можно сказать о них с уверенностью, – это то, что по технологии это тоже вейпы, со всеми вытекающими последствиями. И то, что концентрация никотина в жидкостях для них может быть опасной для здоровья.

Iqos, glo, Jouz и другие системы нагревания табака на данный момент являются наименее вредными заменителями сигарет. За ними, в силу уникальности технологии, стоит наибольшее количество усилий ученых и исследователей. Но стоит принять во внимание и то, что это довольно новая технология. Потому долгосрочных данных (например, 20-летней перспективы) пока не хватает.

Кроме того, при использовании любого из названных выше гаджетов будет выделяться никотин, вызывающий зависимость. Поэтому лучший способ позаботиться о здоровье – это не курить или бросить курить. Если вариант бросить категорически не подходит, то стоит рассмотреть менее вредную альтернативу сигаретам. Выбирайте вдумчиво, изучайте технологию и исследования, берите проверенных производителей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!