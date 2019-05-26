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Над Украиной пролетели спутники Илона Маска: все подробности

6.2тЧитать материал на украинском

В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетели 60 спутников основателя Space X Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта.

Как сообщает наблюдательная астрономия Astro Alert, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности.

Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания собирается к этим спутникам добавить вскоре и другие, в планах запустить в космос тысячи таких спутников.

Над Украиной пролетели спутники Илона Маска: все подробности

Ночью их можно было увидеть над Украиной. Специалисты указали даже время их появления над Киевом, Харьковом и Львовом.

  • Киев - 22:09, 23:45, 01:23, 04:15;

  • Харьков - 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;

  • Львов - 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.

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Некоторые уже поделились впечатлением от этого зрелища в небе.

Над Украиной пролетели спутники Илона Маска: все подробности

Facebook Slavik Zhurba

Также появилась карта с маршрутом спутников.

Над Украиной пролетели спутники Илона Маска: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая американская компания SpaceX вывела в космос первую серию спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету всем жителям Земли. Их засек в небе житель Нидерландов Марко Ланброек, опубликовав соответствующее видео, которое активно распространилось в сети.

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Персона
Илон Маск
Место
Украина
Теги
SpaceXинтернет
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
а когда над Украиной пролетает МКС, то каждому становится понятно что без мощной украинской поддержки МКС не смог бы преодолеть эту часть траектории!
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an and
an and
Это парад того, как технологии и прогресс, вопреки воле диктаторов и прочих кровососущих, обьединяют мир и людей в единую сеть!
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an and
an and
Беда для всех стран, которые либо уже ограничили населению доступ к интернету, либо планируют это слелать в скором времени...)))
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