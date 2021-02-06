Начался Финал Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent: онлайн-трансляция второго этапа

Карина Бондаренко Технологии 12:14, 6.02.2021 Обновлено: 12:45, 6.02.2021

В субботу, 6 февраля, в Киеве начался второй этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent.

Из-за карантинных ограничений финал конкурса проходит в формате онлайн и транслируется на YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Конкурс проводится под патронатом медиахолдинга OBOZREVATEL.

iTalent – это крупнейший в Украине конкурс детских IТ-проектов, который проводится уже седьмой сезон подряд. Конкурс помогает детям развивать различные IТ-таланты и делать первые шаги к перспективным цифровых профессий: от web-технологий и инженерного дела к разработке игр и цифрового рисунка. Более 2000 детей со всей страны соревновались в 18 номинациях за звание лучших и самых талантливых.

Номинации, которые оценивают члены жюри во второй день финала:

  • Программная разработка

  • WEB Front-End

  • WEB Application

  • Сайт на конструкторе

  • Студенческая Tech

  • Аппаратная разработка

  • Программная обработка текстов

OBOZREVATEL следит за ходом конкурса в режиме онлайн:

  • Ясюра Маркиян и Эдуард Корицкий представили свои работы StarSite и PlayStation 5.

  • Судьи начали оценивать финалистов в номинации WEB Front-End. Свою работу "ProStore - Дизайн интерьера" защитил Егор Малеваный.

Сайт участника конкурса iTalent.
Скриншот

  • Богдан Синяк защитил свою работу последним в номинации Сайт на конструкторе.

  • Следующими выступила Валерия Пронина с защитой своего сайта на английском языке.

Участница Валерия Пронина.
Скриншот с онлайн-трансляции

  • Первая номинация, в которой будут выступать участники – Сайт на конструкторе. Первой работу защитила Анна Куценко.

  • Финал конкурса начался в 12:00. Второй этап будет длиться до 18:00.

Онлайн-трансляция конкурса "iTalent":

Комментировать
Технологии

Смотрите также

Как полюбить искусство: ответы на популярные вопросы

Аваков – нардепу от ОПЗЖ о дружбе с Россией: идите рабами, мы с вами не пойдем

Журналисты нашли у гражданской жены подсанкционного Козака квартиру в Москве за $13 млн. Фото и видео

Россия начала захватывать Донбасс с 1994 года, – Данилов

Офицер ВСУ опубликовал показательный снимок "русского мира" на Донбассе