Начался Финал Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent: онлайн-трансляция второго этапа
В субботу, 6 февраля, в Киеве начался второй этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent.
Из-за карантинных ограничений финал конкурса проходит в формате онлайн и транслируется на YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Конкурс проводится под патронатом медиахолдинга OBOZREVATEL.
iTalent – это крупнейший в Украине конкурс детских IТ-проектов, который проводится уже седьмой сезон подряд. Конкурс помогает детям развивать различные IТ-таланты и делать первые шаги к перспективным цифровых профессий: от web-технологий и инженерного дела к разработке игр и цифрового рисунка. Более 2000 детей со всей страны соревновались в 18 номинациях за звание лучших и самых талантливых.
Номинации, которые оценивают члены жюри во второй день финала:
Программная разработка
WEB Front-End
WEB Application
Сайт на конструкторе
Студенческая Tech
Аппаратная разработка
Программная обработка текстов
OBOZREVATEL следит за ходом конкурса в режиме онлайн:
Ясюра Маркиян и Эдуард Корицкий представили свои работы StarSite и PlayStation 5.
Судьи начали оценивать финалистов в номинации WEB Front-End. Свою работу "ProStore - Дизайн интерьера" защитил Егор Малеваный.
Богдан Синяк защитил свою работу последним в номинации Сайт на конструкторе.
Следующими выступила Валерия Пронина с защитой своего сайта на английском языке.
Первая номинация, в которой будут выступать участники – Сайт на конструкторе. Первой работу защитила Анна Куценко.
Финал конкурса начался в 12:00. Второй этап будет длиться до 18:00.