Начался Финал Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent: онлайн-трансляция второго этапа

В субботу, 6 февраля, в Киеве начался второй этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent.

Из-за карантинных ограничений финал конкурса проходит в формате онлайн и транслируется на YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Конкурс проводится под патронатом медиахолдинга OBOZREVATEL.

iTalent – это крупнейший в Украине конкурс детских IТ-проектов, который проводится уже седьмой сезон подряд. Конкурс помогает детям развивать различные IТ-таланты и делать первые шаги к перспективным цифровых профессий: от web-технологий и инженерного дела к разработке игр и цифрового рисунка. Более 2000 детей со всей страны соревновались в 18 номинациях за звание лучших и самых талантливых.

Номинации, которые оценивают члены жюри во второй день финала:

Программная разработка

WEB Front-End

WEB Application

Сайт на конструкторе

Студенческая Tech

Аппаратная разработка

Программная обработка текстов

OBOZREVATEL следит за ходом конкурса в режиме онлайн: