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''Начало глобального вымирания!'' Ученые раскрыли одну из загадок Земли

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Ученые из США определили, что возраст твердого ядра Земли 565 миллионов лет.

Ранее исследователи полагали, что твердое земное ядро образовалось от 0,5 до 2,5 миллиарда лет назад, пишет Nature Geoscience.

Профессор Рочестерского университета, США Джон Тардуно вместе коллегами проанализировали магнитосферу планеты у ее кристаллических пироксенов и шпатов, найденных под городком Сет-Иль в канадском Квебеке и датированных возрастом 550-600 миллионов лет.

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Кристаллы показали, что в ту эпоху магнитосфера переживала тяжелые времена, ослабевая и меняя полярность в десятки раз быстрее, чем это происходит в эпоху современную. Однако с определенного момента процесс остановился и внезапно стал развиваться в совершенно другую сторону.

Ученые отметили, что эта дата совпадает с концом эдиакарского периода, который увенчался одним из глобальных вымираний биосферы: судя по данным исследователей, оно вполне могло быть вызвано ослаблением магнитосферы.

Планета Земля

Планета Земля

Последующее восстановление и усиление магнитного поля совпало со следующим важным этапом в эволюции жизни — Кембрийским взрывом биоразнообразия, в ходе которого появились предки всех современных типов животных. Возможно, именно усиленная бомбардировка планеты космической радиацией способствовала выживанию и развитию новых форм жизни, сказано в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили удивительную находку на Луне.

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Место
США
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