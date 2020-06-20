На Земле зародился новый континент

В южной части Индийского океана идет формирование "эмбрионального континента".

Как говорится в журнале Terra Nova, к такому выводу пришли французские и австралийские геологи после изучения состава пород островов архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды.

Согласно исследованию, гранитная магма, а значит, и континентальная кора могут образовываться не только в зонах субдукции, но и непосредственно в центре океанов. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты.

Острова архипелага – это, по сути, возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова.

Однако наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия (магматическое внедрение) более кислых по составу пород гранитного семейства – сиенитов, встречающихся только на континентах. За счет этого внедрения земная кора в районе Кергелена аномально толстая, как на материках.

Изучив геометрию и внутреннюю структуру интрузии сиенита интрузивного комплекса Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага, исследователи выяснили, что и это внедрение происходило так же, как на континентах: в несколько слоев, каждый из которых постепенно приподнимал окружающие породы.

Датирование слоев показало, что общее время формирования интрузии сиенитов охватывает примерно 3,7 миллиона лет – от 11,6 до 7,9 миллионов лет назад.

Авторы сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелен – это, по сути, "эмбрион континента", который через миллионы лет станет полноценным материком. В статье они подчеркивают, что для окончательного вывода необходимо детально изучить химический состав сиенитов, чтобы понять происхождение его магмы и восстановить историю ее эволюции.

Массив Южный Ралье-дю-Бати – единственный пока известный в мире пример интрузии кислого состава, расположенной в центре океанической литосферной плиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, космическое агентство NASA обнародовало уникальные спутниковые изображения острова, который появился после мощного землетрясения в Аравийском море.