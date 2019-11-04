Закарпатью пригрозили землетрясеньем: геолог пояснил, почему не стоит бояться

Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера опроверг информацию о том, что в ближайшее время на Закарпатье возможно сильное землетрясение.

"Ничего похожего я не говорил. Меня спрашивали о том, может ли быть сильное землетрясение, и я ответил: да, может быть. Но землетрясение – не трамвай, оно по расписанию не ходит", – сказал геолог OBOZREVATEL, комментируя публикацию в СМИ со своим "предсказанием".

Он признал: в 1908 году на Закарпатье "в районе Гуменного" действительно было землетрясение интенсивностью 7 баллов. Но говорить о периодичности и цикличности землетрясений нельзя. "Потому что после каждого землетрясения настолько меняется геологическая среда, что нет уверенности в том, что дальше всё будет продолжаться так же, как было до этого", – заметил ученый.

По его словам, предсказание точного времени и силы землетрясения невозможно. В то же время, как пояснил Кендзера, максимальные землетрясения указаны на картах общего сейсмического районирования, "которые являются обязательной нормой Государственных строительных норм Украины".

Предсказание точного времени и силы землетрясения невозможно, подчеркнул ученый

В этом контексте он подчеркнул: "При землетрясениях убивают не сами землетрясения, а плохо построенные дома". Поэтому основной путь предотвращения человеческих жертв и массовых разрушений – учет геологических данных при строительстве жилых домов и других сооружений.

Как писал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированной Макеевки забили тревогу из-за повторяющихся землетрясений, которые ощущались в основном ночью и вечером. В комментарии OBOZREVATEL Александр Кендзера назвал главную причину этого явления.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!