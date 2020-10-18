На Венере найден еще один признак жизни

Ученые нашли на Венере еще один признак жизни – простейшую аминокислоту глицин.

Как говорится в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, опубликованной на портале arXiv, элемент был найден с помощью Атакамской большой антенной решетки.

Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц. Сигнал был наиболее выраженным рядом с экватором, а в районе полюсов его не наблюдалось.

По мнению специалистов, открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.

"В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни", – считает автор исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который также может указывать на наличие жизни на планете.