На Солнце обнаружена странная структура: ученый оценил опасность

Ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий заявил, что "масштабная структура солнечного ветра", обнаруженная зондом NASA, не несет угрозы для Земли и человечества.

"Угрозы магнитных бурь или чего-то подобного нет", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Ученый пояснил, что "зонд Parker, который приблизился к Солнцу, проник в солнечную корону. Он выявил, что там существует масштабная структура солнечного ветра, с мощными магнитными полями, которые вызывают вспышкоподобные процессы, которые мы наблюдаем в хромосфере Солнца".

Зонд Parker предоставил сенсационные данные

Таким образом, "вспышки, которые мы наблюдаем непосредственно на поверхности Солнца, выявились и в короне, на большем расстоянии от Солнца", – добавил он.

Вместе с тем ученый заверил, что "опасности для Земли в этом нет. Потому что речь идет об очень разреженной плазме. И тот факт, что эта плазма оказалась немного ближе к нам, чем поверхность Солнца, ничего не меняет, потому что расстояние до Солнца – 150 миллионов километров".

В этом контексте он заметил, что "играет роль не столько расстояние, сколько объем энергии, который при этом выделяется. Он, в свою очередь, зависит от густоты плазмы и напряженности магнитного поля. Эти показатели очень малы".

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 года американское космическое агентство NASA запустило автоматический зонд Parker Solar Probe, который изучает Солнце с рекордно близкого расстояния. Благодаря зонду ученым удалось получить новую информацию о светиле, в частности, стало известно о том, что в солнечной атмосфере существует несколько интенсивных нестабильных плазменных волн.

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