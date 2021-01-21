На продажу выставили 400-килограммовый ящик со старыми Playstation. Фото

В США на аукцион выставили на продаже огромную коробку в 400 кг, где собраны старые модели игровой приставки Sony PlayStation.

Стартовая цена лота 800 долларов. На сайте аукциона говорится, что все устройства б/у и могут быть в нерабочем состоянии. Вся эта коробка с Playstation получила название "кладбище консолей". Отметим, что в ящике можно заметить консоли 2-го, 3-го и даже 4-го поколения.

Также можно приобрести еще одну коробку, где собраны различные провода и контроллеры для игровых консолей. Коробку весом в 300 кг оценили в 650 долларов.

Отметим, что 19 ноября в Украине должна была поступить в продажу игровая приставка Sony PlayStation 5, но ритейлеры не смогли вовремя завести ее в страну, и покупатели получили ее позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Sony 15 сентября провела презентацию своей новой игровой приставки PlayStation 5.

Также в сети появились слухи о "дешевой" версии PlayStation 5.