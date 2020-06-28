На орбите близкого красного карлика обнаружены две суперземли

Исследователи из проекта RedDots подтвердили существование двух планетоподобных тел на орбите красного карлика Gliese 887.

Как пишет Phys.org, оба вновь открытых объекта относятся к категории т.н. суперземель. Масса Gliese 887b в 4,2 раза, а Gliese 887c – в 7,6 раз превосходит земную.

На один оборот вокруг своей звезды у них уходит соответственно 9,3 и 21,8 дней. Орбита Gliese 887c пролегает достаточно близко к внутреннему краю зоны обитаемости: расчеты показывают, что равновесная температура освещенной стороны экзопланеты составляет примерно 80°C.

Также исследователям удалось зарегистрировать сигнал, который может соответствовать третьей суперземле с периодом обращения около 50 суток. Но для подтверждения этого открытия необходимы дополнительные наблюдения.

В ходе изучения системы астрономы установили, что по меркам красных карликов Gliese 887 является весьма спокойным объектом: на его поверхности очень мало пятен, и за время наблюдений он не произвел мощных вспышек. Это позволяет надеяться, что экзопланеты, обращающиеся вокруг звезды, сохранили свои атмосферы, а потому вполне могут стать предметом более детальных исследований с помощью обсерваторий следующего поколения.

Красный карлик Gliese 887, также известный как Lacaille 9352, занимает 11-е место в списке ближайших к нам звездных систем. Он расположен в созвездии Южной Рыбы на расстоянии 10,7 световых лет. Gliese 887 примерно вдвое меньше и холоднее Солнца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые подтвердили наличие в космосе похожей на Землю экзопланеты Proxima b.