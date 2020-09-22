На Netflix впервые появятся фильмы с украинской озвучкой

Компания Netflix заключила договор с двумя украинскими компаниями – Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн", которые будут заниматься дублированием фильмов и сериалов на украинский язык.

Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса. Обе украинские студии получили наивысший партнерский статус – Gold, что говорит, что отечественные компании соответствуют техническим стандартам, стандартам безопасности и требованиям по охране здоровья и обслуживания клиентов.

Добавим, что сотрудничество с Netflix стало возможным в рамках программы Post Partner Program, что предусматривает партнерство с зарубежными студиями для адаптации видео-контента на местных уровнях.

Отметим, что украинские студии будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества фирменной продукции Netflix на украинском языке.

Как пишет "Громадське" со ссылкой на источник, в 2021 году Netflix создаст украинскую локализацию своего интерфейса.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская кинокомпания Netflix снимет первый фильм в Украине.

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