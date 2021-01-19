На МКС американцы начали кормить голодных российских космонавтов

На Международной космической станции у российских космонавтов не осталось еды. На выручку пришли американские астронавты, которые поделились провизией.

Как пишет MK.ru, россияне остались без продуктов на МКС из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс". Космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что американцы передали им 13 контейнеров с рационами питания.

Отмечается, что ранее Россия просила США доставить еду для российских космонавтов их космическим бортом. Но Штаты предложили поделиться провизией, которая у них есть на МКС.

Добавим, что сейчас на МКС находятся семь человек: россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, Кэтлин Рубенс, а также японец Соити Ногути.

Следующий запуск российского "Прогресса" должен состояться 15 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети указали на очередной прокол, произошедший с российским роботом "Федором", которого доставили на МКС.