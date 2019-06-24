На Марсе нашли возможные признаки жизни: видео

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете возможные признаки жизни.

В частности, аппарат зафиксировал высокое содержание метана в атмосфере Марса, что может свидетельствовать о присутствии микроорганизмов, пишет The New York Times (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Специалисты NASA получили эту информацию от Curiosity в июне и запросили у него данные дополнительной разведки. Ожидается, что она будет получена уже в скором времени.

Марсоходна исследовании Скриншот

Сообщается также, что метан мог находиться внутри Марса, а теперь выходит наружу из трещин в планете.

Как писал OBOZREVATEL, в мае американская компания SpaceX вывела в космос первую серию спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету.

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