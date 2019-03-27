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На Луне засняли восход Солнца над Землей: удивительные кадры

1.8тЧитать материал на украинском

Израильскому лунному зонду Beresheet удалось заснять восход Солнца над Землей.

Удивительное видео опубликовала пресс-служба компании SpaceIL, которая и разработала устройство. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах можно увидеть, как появление светила сопровождается яркой вспышкой, которая появилась посредине светлой полосы.

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На Луне засняли восход Солнца над Землей: удивительные кадры

Скриншот из видео

Лунный зонд Beresheet

Лунный зонд Beresheet

popmech.ru

Примечательно, что изначально зонд планировали просто выставить на конкурс Google Lunar XPrize, однако позже устройство было перепрофилировано и отправлено в космос, где ему нашлось необычное применение. Миссия лунохода Beresheet будет завершена в середине апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны.

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Тема
Космос
Место
Израиль
Тег
космос
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