На Луне засняли восход Солнца над Землей: удивительные кадры

Израильскому лунному зонду Beresheet удалось заснять восход Солнца над Землей.

Удивительное видео опубликовала пресс-служба компании SpaceIL, которая и разработала устройство. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах можно увидеть, как появление светила сопровождается яркой вспышкой, которая появилась посредине светлой полосы.

Скриншот из видео

Лунный зонд Beresheet popmech.ru

Примечательно, что изначально зонд планировали просто выставить на конкурс Google Lunar XPrize, однако позже устройство было перепрофилировано и отправлено в космос, где ему нашлось необычное применение. Миссия лунохода Beresheet будет завершена в середине апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны.

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