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На грани катастрофы: человечество использовало все запасы Земли

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Жители Земли к 29 июля 2019 года успели израсходовать объем возобновляемых ресурсов, производимый планетой за год.

Об этом в своем отчете сообщили сотрудники аналитического центра Global Footprint Network. По их данным, в настоящий момент природные ресурсы — вода, почва и чистый воздух — расходуются в 1,75 раза быстрее, чем производятся.

"Это позволяет сделать вывод, что люди эксплуатируют 1,75 Земли", - отметили ученые.

Как отмечается в документе, неутешительные показатели уже отражаются на состоянии лесов, почвы, количестве видов животных и растений, а также на количестве углекислого газа в атмосфере.

Иллюстрация

Иллюстрация

Green Life, LiveJournal

В рамках эксперимента исследователи подсчитали, сколько планет, подобных Земле, понадобилось бы, если бы все государства жили так, как одна страна.

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Из доклада следует, что при текущем потреблении, наблюдаемом в США, понадобилось бы пять аналогичных планет. Наименьший показатель отметили в Индии: при текущей картине потребления миру понадобилось бы всего 0,7 Земли.

На грани катастрофы: человечество использовало все запасы Земли

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что "колыбелью" человеческой цивилизации был бассейн реки Нигер в Африке. После анализа ДНК диких культурных форм стало известно, что в этом регионе произошло зарождение растениеводства.

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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "что "колыбелью" человеческой цивилизации был бассейн реки Нигер в Африке". Как же так? Ведь колыбелью человечества априори является Украина, об этом "неопровержимо" сообщает украинский учебник географии за 7-8 класс.
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