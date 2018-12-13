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''Мы такого не умеем'': россияне обвинили Украину в проблемах с ядерным оружием

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В неудачных запусках российской ракеты Р-30 "Булава" виновата якобы Украина, на территории которой производилось все оборудование для траекторных измерений.

Такое обвинение озвучил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков, сообщает Лента.ру. По его мнению, в дело вмешалась политика.

"В настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем (РТС) "Вега". Ее разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный", — рассказал он.

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Ракета Р-30

Ракета Р-30 "Булава"

Рамблер

Эту систему, по словам Гладкова, сняли с вооружения и утилизировали по всей России, что и привело к дальнейшим неудачам спустя 15 лет. "Несовершенство лабораторно-испытательной базы полигонов пришлось компенсировать увеличением числа опытных пусков", — пишет инженер.

Отмечается, что статистика говорит сама за себя — из 32 пусков ракеты семь признаны неудачными, а два — частично-неудачными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская ракета "Союз" потерпела фиаско при старте к международной космической станции.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Новости России
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UA Володимир
UA Володимир
А вы, как думали? Вы все эти годы подрывали обороноспособность Украины и думали, что самые умные? Да кацапчики? Так знайте , что эта просто упала, а вот когда ракета запущеная вами полетит туда, куда нужно украинским ВСУ, вот тогда вам будет весело. Украинские конструкторы ооочччень дальновидные ребята. Они всегда знали, что кацапу веры нет. Вот и впаривали вам всё это время ракеты управляемые или с украинских КП или с обратной тягой. Вот так то ДЕБИЛЫ БЛЯ.(сергей лавров).
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