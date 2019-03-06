МВД получат новейшие вертолеты Airbus

Единая система авиационной безопасности и защиты МВД Украины первая будет использовать вертолеты "H-145" последней модификации.

Соответствующее соглашение 6 марта подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и президент французской компании "Airbus Helicopters" Бруно Ивэн на международной выставке "Heli-Expo 2019". Сейчас она проходит во Всемирном конгресс-центре Джорджии в городе Атланта в США, сообщает пресс-служба МВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аваков с партнерами Пресс-служба МВД

Аваков с партнерами Пресс-служба МВД

Аваков с партнерами Пресс-служба МВД

В рамках достигнутых во время выставки договоренностей с компанией Airbus, Украина получит самую современную модель вертолета "H-145", которая первый раз официально презентуется миру. Это более быстрый и экономичный вертолет с грузоподъемностью 3800 кг. Он идеально подходит для правоохранительных и спасательных операций — может быстро перевезти пилота и 11 офицеров на место происшествия.

"Единая система авиационной безопасности и защиты МВД через несколько лет будет функционировать так, как этого заслуживают люди! 21 — "SuperPuma", 10 — "Н-145" и 24 — "Н-125" — это первые модели, которые мы получим в ближайшее время. Первые поставленные машины "Н-225" произвели фурор в профессиональной среде. Сейчас мы видим новые разработки вертолета. Новейшая модификация "Н-145" — для Украины, и мы очень гордимся этим", — отметил Аваков, выразив благодарность команде Airbus за результативное сотрудничество.

Вертолеты "H-145" Пресс-служба МВД

Вертолеты "H-145" Пресс-служба МВД

Вертолеты "H-145" Пресс-служба МВД

Министр внутренних дел Украины рассказал, что Единая система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе, после Франции и Германии. Украинские спасатели и полицейские одни из первых будут использовать передовые вертолеты. Главная цель МВД — обеспечить правоохранителей лучшей техникой для выполнения их нелегкой работы.

"H-125" — единственный вертолет в мире, который достиг вершины Эвереста, поэтому наши горы от 2,5 км — не проблема! С его помощью мы будем спасать наших туристов, которые нередко теряются там или попадают в снежный плен. Также он будет задействован для мониторинга пограничной зоны Украины", — отметил Аваков.

Вертолеты "H-145" Пресс-служба МВД

Вертолеты "H-145" Пресс-служба МВД

Вертолеты "H-145" Пресс-служба МВД

Председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин добавил, что модернизированные вертолеты будут дежурить в практически всех уголках Украины и обеспечат выполнение всего комплекса задач, которые возложены на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Французские вертолеты обеспечат авиационное покрытие по всей Украине, вовремя будут оказывать медицинскую помощь пострадавшим, осуществлять поисково-спасательные операции и мониторинг территорий в противопожарных целях. Они оборудованы двумя медицинскими модулями для эффективной аэромедицинской эвакуации.

Вертолеты "H-145" Пресс-служба МВД

Вертолеты "H-145" Пресс-служба МВД

Кроме этого, для вертолетов в Украине вскоре будет создан мощный сервисный центр. Это позволит обслуживать не только наши борта, а и брать заказы от наших партнеров из других стран. Для технического обслуживания вертолетов в Украину прибудет группа специалистов из компании Airbus. Они в течение года будут учить украинских специалистов.

"Этот проект — яркий символ эффективного сотрудничества между Европейским союзом и Украиной и безоговорочно огромный скачок в техническом обеспечении подразделений МВД", — рассказал министр внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря Украина получила первую партию французских вертолетов Airbus H225 Super Puma для Национальной гвардии и ГСЧС. Презентация состоялась в аэропорту "Борисполь".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!