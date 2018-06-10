Можно переселяться? В космосе обнаружили "двойников" Земли

Ученые Канарского института астрофизики и Университета Овьедо обнаружили систему, в которой находятся три планеты землеподобного типа.

Открытие совершили в космической обсерватории Kepler в рамках миссии K2, включающей поиск потенциально обитаемых планет, вращающихся вокруг красных карликов, передает Lenta.ru.

Отмечается, что телескоп позволяет зарегистрировать изменения в блеске светил в ходе прохождения объекта на фоне диска звезды, что называется методом транзитной фотометрии.

После этого кандидаты на роль планет изучаются наземными телескопами.

Исследователи обнаружили две системы. Первая включает звезду K2-239, являющуюся красным карликом и удаленную от Солнца на 160 световых лет. Вокруг нее вращаются три скалистые планеты размером с Землю.

Период обращения этих небесных тел вокруг K2-239 составляет от 5,2 до 10,1 дней.

У другого красного карлика — K2-240 — имеются две суперземли, каждая из которых в диаметре превышает Землю в два раза. Температура поверхности у обеих звезд в два раза меньше солнечной, однако планеты подвергаются воздействию интенсивной радиации, поскольку располагаются близко к светилам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2017 года в NASA объявили об открытии семи планет, которые предоставляют возможность искать признаки жизни за пределами Солнечной системы.