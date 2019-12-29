Мощные магнитные бури: астроном озвучил прогноз

Ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий сообщил о том, что в 2020 году солнечная активность начнет возрастать.

"Максимум солнечной активности ожидается в 2025 году", – сказал он OBOZREVATEL.

Как пояснил астроном, в настоящее время Солнце находится в минимуме своей активности, "вблизи нуля". На светиле нет ни одного пятна – главного показателя "активного Солнца", уточнил астроном.

В 2020 году активность Солнца начнет возрастать

"Но, начиная с 2020 года, будет происходить постепенный подъем, который, если исходить из 11-летнего цикла, достигнет максимума в 2025 году", - сказал он. "Тогда можно ожидать и вспышки на Солнце, и магнитные бури – процессы, которые имеют значительно более высокий уровень энергии", – спрогнозировал ученый.

Он добавил, что с возрастанием активности Солнца на светиле будут появляться пятна – "охлажденные участки солнечной поверхности, которые являются источником большой магнитной энергии". Пятна, в свою очередь, станут причиной мощных магнитных бурь, которые почувствуют жители Земли.

В этом контексте Лозицкий назвал профанацией и дезинформацией многочисленные сообщения и прогнозы, касающиеся "мощных магнитных бурь". "Солнце уже два года на минимуме активности. Ни о каких мощных бурях не может быть речи", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Всеволод Лозицкий прокомментировал сообщение о "взрыве Солнца". По его словам, супервспышки на Солнце могут вызвать выход из строя систем коммуникации, искусственных спутников Земли, но ни для человека, ни для человечества в целом они не являются серьезной угрозой.

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