Мощное и дорогое: в США создадут грозное оружие

В США создадут новую атомную подводную лодку. Субмарина будет мощной и дорогостоящей.

Об этом написало издание Popular Mechanics. Так, Военно-морской флот США намерен получить большую и мощную подводную лодку для войн будущего.

Многоцелевые субмарины в американском флоте называют SSN или Attack Submarine. SSN(X) нового типа будут значительно крупнее подлодок типа "Вирджиния".

"Вирджиния" предназначена для решения широкого круга вспомогательных задач, в том числе в прибрежной зоне. А многоцелевая субмарина SSN(X) пойдет другим путем. Потенциальная угроза со стороны России и Китая требует от флота США создания "идеального" подводного охотника, способного предоставить решающее преимущество над субмаринами и надводными кораблями врага.

Основным оружием SSN(X) станут торпеды. Их будет много, а характеристики этих изделий должны позволить бороться даже с перспективными неприятельскими лодками. Кроме того, новая подлодка США будет применять беспилотные подводные аппараты-разведчики.

В целом SSN(X) рассматривают как идейное развитие не столько "Вирджинии", сколько более мощного и дорогого "Сивулфа". Издание отмечает, что строительство новой субмарины могут начать в 2030-х — после завершения новой "Колумбии".

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