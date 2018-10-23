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Мощное и дорогое: в США создадут грозное оружие

3.8тЧитать материал на украинском

В США создадут новую атомную подводную лодку. Субмарина будет мощной и дорогостоящей.

Об этом написало издание Popular Mechanics. Так, Военно-морской флот США намерен получить большую и мощную подводную лодку для войн будущего.

Многоцелевые субмарины в американском флоте называют SSN или Attack Submarine. SSN(X) нового типа будут значительно крупнее подлодок типа "Вирджиния".

"Вирджиния" предназначена для решения широкого круга вспомогательных задач, в том числе в прибрежной зоне. А многоцелевая субмарина SSN(X) пойдет другим путем. Потенциальная угроза со стороны России и Китая требует от флота США создания "идеального" подводного охотника, способного предоставить решающее преимущество над субмаринами и надводными кораблями врага.

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Основным оружием SSN(X) станут торпеды. Их будет много, а характеристики этих изделий должны позволить бороться даже с перспективными неприятельскими лодками. Кроме того, новая подлодка США будет применять беспилотные подводные аппараты-разведчики.

В целом SSN(X) рассматривают как идейное развитие не столько "Вирджинии", сколько более мощного и дорогого "Сивулфа". Издание отмечает, что строительство новой субмарины могут начать в 2030-х — после завершения новой "Колумбии".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Антарктиде нашли необычный айсберг.

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Тема
вооружения
Объект
США
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
чем больше подлодка, тем больше шума, вперед американский налогоплательщик.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Футурологи мля ... лодки нет, торпед нет, даже на бумаге в проекте. - А у порохоботиков уже перемога перемог ...
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Россия тужась с трудом построила второй "Ясень" серии, которая уже уступает давно принятым на вооружение Сивульфам.
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Kom AV
Kom AV
Evlanov Sergey, Так как раз американцам Ясень-М спокойно спать и не дает. Пытаются разработать и построить что-то подобное. И крупнее, и тише, и многофункциональнее чем "Сивулф"...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Evlanov Sergey, уже прорабатывается проект Хаски, так что не воняй
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