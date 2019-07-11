Миру грозит мощнейшая магнитная буря? Ученый сделал заявление

Информация о том, что якобы 15 июля ожидается мощная магнитная буря, не соответствует действительности.

"Я опровергаю это сообщение, нет никаких оснований это утверждать", – заявил OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий.

Вспышки на Солнце, иллюстрация New Scientist

Как пояснил ученый, магнитные бури напрямую связаны с вспышками на Солнце, но в настоящее время "Солнце спокойное" – оно находится в минимуме своей активности. "Сейчас на Солнце нет ни одного пятна (чем больше пятен, тем выше солнечная активность – Ред.) Корона не содержит флоккулов – активных областей в хромосфере", – сообщил он.

По его словам, "этой ночью на Солнце были кратковременные небольшие всплески продолжительностью до 3 часов, но это не буря".

Как пояснил астроном, в минимуме своей активности светило будет пребывать еще, по крайней мере, 2 года. Это значит, что еще одна озвученная дата мощной магнитной бури – 29 июля – также является фэйком.

Исходя из этого, ученый заметил: "Откуда берутся подобные прогнозы, я не знаю. Есть очень много источников недостоверной информации. Возможно, эти СМИ выполняют какие-то задания. Мне трудно это объяснить".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее издание "Аргументы и Факты" распространило информацию о том, что якобы 15 июля текущего года ожидается одна из самых мощных за последнее десятилетие магнитная буря. Еще одна дата мощной "метеоволны" – 29 июля.

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