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Миру грозит мощнейшая магнитная буря? Ученый сделал заявление

7.9т Читать материал на украинском

Информация о том, что якобы 15 июля ожидается мощная магнитная буря, не соответствует действительности.

"Я опровергаю это сообщение, нет никаких оснований это утверждать", – заявил OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий.

Вспышки на Солнце, иллюстрация

Вспышки на Солнце, иллюстрация

New Scientist

Как пояснил ученый, магнитные бури напрямую связаны с вспышками на Солнце, но в настоящее время "Солнце спокойное" – оно находится в минимуме своей активности. "Сейчас на Солнце нет ни одного пятна (чем больше пятен, тем выше солнечная активность – Ред.) Корона не содержит флоккулов – активных областей в хромосфере", – сообщил он.

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По его словам, "этой ночью на Солнце были кратковременные небольшие всплески продолжительностью до 3 часов, но это не буря".

Как пояснил астроном, в минимуме своей активности светило будет пребывать еще, по крайней мере, 2 года. Это значит, что еще одна озвученная дата мощной магнитной бури – 29 июля – также является фэйком.

Исходя из этого, ученый заметил: "Откуда берутся подобные прогнозы, я не знаю. Есть очень много источников недостоверной информации. Возможно, эти СМИ выполняют какие-то задания. Мне трудно это объяснить".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее издание "Аргументы и Факты" распространило информацию о том, что якобы 15 июля текущего года ожидается одна из самых мощных за последнее десятилетие магнитная буря. Еще одна дата мощной "метеоволны" – 29 июля.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
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