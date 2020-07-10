Viber, Monobank и Приват24 перестали запускаться на iPhone: что говорят о сбое

В пятницу, 10 июля, на устройствах от Apple – iPhone и iPad произошел сбой запуска нескольких приложений. В Украине пользователи жаловались на сбои в работе мобильных сервисов Monobank, Приват24 и Viber.

Издание The Verge сообщило, что также замечены сбои в работе таких популярных приложений, как TikTok, Spotify, Pinterest и Tinder.

Отмечается, что точной причины поломки не названо, но предполагается, что перебои в работе приложений вызваны SDK Facebook, который используется для управления входами пользователей. В Facebook уже сообщили, что они "осведомлены и изучают увеличение количества ошибок в iOS SDK, что привело к сбою некоторых приложений".

Сооснователь Monobank Олег Гороховский в своем Телеграм-канале также сказал, что сбой произошел из-за Facebook.

"Сбой Facebook уложил кучу приложений и нас в том числе. Ждем фикс", – отметил он.

Поясним, что Facebook SDK позволяет передавать данные о событиях из приложения в соцсеть. Добавим, что у пользователей Android-смартфонов таких сбоев не наблюдалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Instagram и Facebook произошел массовый сбой.