Мир ждут суровые зимы: стало известно о надвигающейся глобальной катастрофе

Британские ученые выяснили, что морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет.

Про их мнению, это грозит глобальной катастрофой, передает "Лента.ру".

Так, подчеркнули в Университетском колледже Лондона, это может привести к возникновению суровых зим в Западной Европе, ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей.

Гольфстрим входит в Атлантическую меридиональную циркуляцию — систему течений, которая включает теплые потоки, идущие с юга на север в верхних слоях океана, и глубинные холодные воды, текущие в обратном направлении. Глобальное потепление препятствует охлаждению воды, а таяние льда в Арктике приводит к тому, что в Северный Ледовитый океан попадают большие объемы пресной и, соответственно, менее плотной воды.

Оказалось, что скорость Атлантической меридиональной циркуляции достигла рекордного минимума более чем за полторы тысячи лет, став слабее на 15 процентов.

Исследователи также пришли к выводу, что Гольфстрим станет еще слабее, поскольку атмосфера Земли продолжает нагреваться из-за сжигания человеком больших объемов ископаемого топлива.

Как сообщал "Обозреватель", глобальное потепление стало причиной того, что весна в Арктике начинается на 20-30 дней раньше, чем десять лет назад.