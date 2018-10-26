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Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

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В сети выложили захватывающие фото из космоса, которые победили в ежегодном международном конкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2018.

Снимки опубликовал The Guardian. Были представлены фото огромных галактик в миллионах световых лет от нас, а также образы ночного неба, снятые с земли.

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

фото: Steven Mohr

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

"Прекрасное осеннее утро", Fabian Dalpiaz

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

фото: Nicolas Lefaudeux

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

фото: Martin Lewis

Insight Astronomy Photographer of the Year в 2018 году включал девять основных категорий: небесный пейзаж, полярное сияние, люди и космос, наше солнце, наша луна, планеты, кометы и астероиды, звезды и туманности, галактики, а также юный астро-фотограф года.

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

фото: Mario Cogo

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

фото: Ferenc Szémár

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

фото: Tianhong Li

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

фото: Nicolas Lefaudeux

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Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

"Транспорт души"

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

"Две кометы с плеядами", Damian Peach

Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

фото: Jordi Delpeix

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото Земли, которые сделал зонд Parker Solar Probe с невероятного расстояния - 43 млн км.

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
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