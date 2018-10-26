Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

В сети выложили захватывающие фото из космоса, которые победили в ежегодном международном конкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2018.

Снимки опубликовал The Guardian. Были представлены фото огромных галактик в миллионах световых лет от нас, а также образы ночного неба, снятые с земли.

фото: Steven Mohr

"Прекрасное осеннее утро", Fabian Dalpiaz

фото: Nicolas Lefaudeux

фото: Martin Lewis

Insight Astronomy Photographer of the Year в 2018 году включал девять основных категорий: небесный пейзаж, полярное сияние, люди и космос, наше солнце, наша луна, планеты, кометы и астероиды, звезды и туманности, галактики, а также юный астро-фотограф года.

фото: Mario Cogo

фото: Ferenc Szémár

фото: Tianhong Li

фото: Nicolas Lefaudeux

Победителем конкурса, а также категории "люди и космос" стало фото "Транспорт души". Автор Брэд Голдпейнт выиграл приз в 10 тысяч фунтов.

"Транспорт души"

"Две кометы с плеядами", Damian Peach

фото: Jordi Delpeix

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото Земли, которые сделал зонд Parker Solar Probe с невероятного расстояния - 43 млн км.