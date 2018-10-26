Миллионы световых лет от нас: в сети показали захватывающие фото космоса

В сети выложили захватывающие фото из космоса, которые победили в ежегодном международном конкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2018.
Снимки опубликовал The Guardian. Были представлены фото огромных галактик в миллионах световых лет от нас, а также образы ночного неба, снятые с земли.
фото: Steven Mohr
"Прекрасное осеннее утро", Fabian Dalpiaz
фото: Nicolas Lefaudeux
фото: Martin Lewis
Insight Astronomy Photographer of the Year в 2018 году включал девять основных категорий: небесный пейзаж, полярное сияние, люди и космос, наше солнце, наша луна, планеты, кометы и астероиды, звезды и туманности, галактики, а также юный астро-фотограф года.
фото: Mario Cogo
фото: Ferenc Szémár
фото: Tianhong Li
фото: Nicolas Lefaudeux
Победителем конкурса, а также категории "люди и космос" стало фото "Транспорт души". Автор Брэд Голдпейнт выиграл приз в 10 тысяч фунтов.
"Транспорт души"
"Две кометы с плеядами", Damian Peach
фото: Jordi Delpeix
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото Земли, которые сделал зонд Parker Solar Probe с невероятного расстояния - 43 млн км.
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