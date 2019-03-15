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Миллион смертей: Земле предрекли глобальную катастрофу

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Изменения климата, включая сильное потепление в Арктике и другие угрозы, приведут к миллиону преждевременных смертей в Азии, на Ближнем Востоке и Африке.

Такая угроза прописана в новом докладе ООН, который подготовили 250 ученых и экспертов из 70 стран мира, пишет "Лента.ру".

По прогнозам, в будущем ожидается рост числа смертей, вызванных последствиями глобального потепления, загрязнения пресной воды, устойчивости бактерий к противомикробным препаратам, а также снизится фертильность мужчин и женщин из-за факторов, вызывающих эндокринные нарушения и расстройства развития нервной системы у детей.

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Миллион смертей: Земле предрекли глобальную катастрофу

"Лента.ру"

Так, к 2050 году температура в Арктике повысится на 3-5 градусов Цельсия и на 5-9 градусов к 2080-му. Это приведет к полному таянию льда в регионе и увеличению уровня моря.

Кроме того, объемы вечной мерзлоты, содержащей миллиарды тонн углерода, сократятся на 25 процентов. Это вызовет еще большее потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экологов, до конца нынешнего столетия глобальное потепление приведет к значительному поднятию уровня моря. Крупные порты в Украине и мире, в частности, Одесса, рискуют оказаться под водой. Также перемена климата спровоцирует небывалые температурные рекорды, засухи и ураганы.

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