Microsoft убрала в Windows функцию, на которую жаловались пользователи

Компания Microsoft временно отключила в Windows 10 функцию принудительной установки браузером Edge веб-приложений на компьютеры пользователей.

Как передает The Verge, корпорация приняла такие меры после жалоб и негативных отзывов от пользователей "Виндовс".

В Microsoft объяснили, почему программа могла вести себя некорректно. Так обновленная версия Edge самостоятельно закрепляла в стартовом меню "Пуск" ярлыки PWA-версий PowerPoint, Word, Excel, OneNote и Outlook. При этом браузер час загружал все приложения, которые запускались непосредственно в его окне.

В Microsoft сказали, что такая инновация не является ошибкой. Разработчик ОС пояснили, что любой сайт после закрепления в меню "Пуск" получает собственную плитку и должен запускаться в барузере Edge.

Веб-приложения, которые Microsoft принудительно установила на компьютер

Однако после таких действий веб-ярлыки Microsoft Office превратились в веб-приложения PWA и начали открываться только через браузер.

Отметим, что в компании не сообщили, когда и как намерены решить данную проблему, на которую пожаловались пользователи Windows.

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