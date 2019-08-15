Microsoft призналась в слежке за пользователями

Сотрудники американской компании Microsof tмогли прослушивать личные аудиозаписи пользователей, сделанные через сервисы Cortana и Skype Translator.

Об этом пишет издание Vice, ссылаясь на сотрудника в корпорации, который подтвердил факт прослушки.

"В связи с недавними обсуждениями мы пришли к выводу, что можем гораздо успешнее выполнять нашу работу, если будем конкретно указывать на то, что люди могут время от времени иметь доступ к аудиозаписям", – сообщили в Microsoft.

Отмечается, что раньше в политике конфиденциальности Microsoft не было четкого указания на то, что сотрудники могут иметь доступ к записям разговоров пользователей. Теперь же появился пункт, который говорит, что "обработка личных данных включает как автоматические методы, а также может происходить вручную (с использованием сотрудников)".

Microsoft

Как сообщал OBOZREVATEL, социальная сеть Facebook попала в громкий скандал после того, как выяснилось, что она наняла сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!