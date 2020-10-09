Microsoft приготовила для Windows 10 важное обновление: что изменится

Компания Microsoft предоставит для операционной системы Windows 10 обновление, которое облегчит первичную настройку ОС.

Как сообщает Slash Gear, корпорация уже начала тестировать обновленный инсталлятор ОС с возможностью ее предварительной настройки.

Отмечается, что обновленный установщик уже стал доступен в составе тестовой сборки Windows 10 Insider Preview под номером 20231. На выбор пользователя предлагаются готовые пакеты, каждый из которых содержит определенный спектр готовых настроек, рассчитанных на частый запуск определенных сценариев: игр, творчества, мультимедийных сценариев, а также приложений для учебы или бизнеса.

Также известно, что настройка лично профиля ОС будет проходить на этапе установки с флеш-накопителя или DVD-носителя. Кроме того, в панель задач новой сборки уже изначально встроен сервис Skype Meet Now и заметен перенос большего количества пунктов из классического "Центра управления" в новое приложение "Настройки".

Дата появления полноценной версии Windows 10 с функцией кастомизации на этапе установки пока не известна.

Как сообщал OBOZREVATEL: