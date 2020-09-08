Microsoft показала Xbox Series S и назвала цену. Фото и видео

Американская компания Microsoft официально сообщила, что игровая приставка Xbox Series S будет продаваться по цене 299 долларов (около 8,3 тысяч гривен).

Об этом сообщает в Twitter официальная страница Xbox. При этом для Штатов будет доступно кредитное финансирование Xbox All Access за 25 долларов в месяц.

Отметим, что более мощная версия консоли обойдется в 500 долларов (почти 14 тысяч гривен) или 35 в месяц по кредиту.

Xbox Series S Microsoft

Обе версии Xbox выйдут 10 ноября 2020 года. Предварительно известно, что Xbox Series S получит полноценный процессор с 8 ядрами Zen 2, но более слабое видеоядро с пиковой мощностью 4 Тфлопс (против 12 Тфлопс у Xbox Series X), а также уменьшенный объем ОЗУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, корпорация Sony представила консоль PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming, а также новые игры к ней.