Месячная аудитория Telegram превысила полмиллиарда пользователей

Месячная аудитория мессенджера Telegram преодолела отметку в 500 млн активных пользователей.

Об этом сообщил в Telegram основатель мессенджера Павел Дуров. Он подчеркнул, что только за последние 72 часа появилось 25 млн новых поклонников приложения.

Дуров уточнил, что они присоединились к Telegram со всех уголков мира: 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки.

"Люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги. Они больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые, похоже, думают, что им все сойдет с рук, пока у их приложений есть критическая масса пользователей", – написал предприниматель.

Он заявил, что Telegram с полмиллиардом активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность.

Дуров пообещал очень серьезно отнестись к этой ответственности и не подвести людей, которые ему доверились.

Аудитория Telegram стремительно выросла Telegram Павла Дурова

По информации Forbes, резкий рост количества загрузок Telegram связан с новыми правилами популярного мессенджера WhatsApp, который решил делиться данными пользователей с Facebook.

Новую политику конфиденциальности сочли неприемлемой многие пользователи, среди которых оказался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отказался от WhatsApp и 12 января зарегистрировался в Telegram.

Эрдоган зарегистрировался в Telegram Telegram

В первом сообщении политик запостил кота.

В первом сообщении Эрдоган запостил кота Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, c 2021 года в мессенджере Telegram могут появиться платные функции. Это связано с тем, что обслуживание его работы по мере роста количества пользователей становиться все дороже. Об этом заявил основатель сервиса Павел Дуров.