Масштабный сбой в Instagram и Facebook устранен

Масштабный сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook и мессенджера WhatsApp фактически устранен.

Согласно данным сервиса Downdetector, на данный момент небольшие неполадки наблюдаются лишь в Intagram. Отмечается, что ситуация нормализовалась после полуночи 4 июля.

Сейчас с мелкими проблемами по-прежнему сталкиваются в США, странах Латинской Америки и Европы.

В то же время пресс-службы Instagram и Facebook сообщили в Twitter, что нарушения в работе соцсетей удалось ликвидировать.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.