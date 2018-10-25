Масштабное космическое бедствие: названа угроза нового коллайдера

Китай строит новый ускоритель частиц, который способен вызвать бедствие космических масштабов, разорвав ткань пространства-времени. Земля таким образом может превратиться в сверхплотную сферу размером с футбольное поле.

Об этом заявил известный британский космолог Мартин Рис, передает Dailygalaxy. По его словам, ускоритель частиц будет в два раза больше и в семь раз мощнее принадлежащего Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Большого адронного коллайдера (БАК).

Ученый опасается, что китайский коллайдер приведет к "катастрофе, которая поглотит само пространство". Рис считает, что вакуум содержит "все силы и частицы, управляющие физическим миром".

Китайский суперколлайдер с окружностью почти в 60 километров якобы будет в два раза больше БАК и расположится недалеко от китайского города Циньхуандао в прибрежном конце Великой китайской стены.

"Китайский план не исключает конкуренции. Есть еще два предложения — Японский международный линейный коллайдер, электрон-позитронный коллайдер, и Будущий круговой коллайдер ЦЕРН, протон-протонный коллайдер, который расположится в Европе. Китайский проект должен начать работу до 2055 года и будет определять пределы физики в течение следующих двух поколений", — пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России позабавили сеть своим проектом "коллайдера", который якобы будет построен в Новосибирске.