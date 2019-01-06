Маск показал космическую разработку века: на чем полетим на Марс

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал прототип тестового модуля космического корабля Starship, который разрабатывает компания.

Снимок был опубликован в его Twitter. При этом он уточнил, что готовый космический модуль будет выглядеть несколько иначе, чем тестовый образец.

"Точно будут окна!" – пообещал Маск.

Новости Украинцы научили Илона Маска правильно писать название столицы

Прототип тестового модуля космического корабля Starship

Тестовый модуль планируется запустить в марте—апреле 2019 года по программе тестовых пусков Spacehopper — аналогу программы Grasshopper ("кузнечик"), по которой проходила испытание ракета Falcon 9.

Пользователи активно обсуждают новую разработку Маска, называя ее "ракетой, на которой люди полетят на Марс".

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR — Elon Musk (@elonmusk) 5 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск совместно со своей The Boring Company открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом (США).