МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Маск показал космическую разработку века: на чем полетим на Марс

2.7тЧитать материал на украинском

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал прототип тестового модуля космического корабля Starship, который разрабатывает компания.

Снимок был опубликован в его Twitter. При этом он уточнил, что готовый космический модуль будет выглядеть несколько иначе, чем тестовый образец.

"Точно будут окна!" – пообещал Маск.

Новости
Украинцы научили Илона Маска правильно писать название столицы

Прототип тестового модуля космического корабля Starship

Прототип тестового модуля космического корабля Starship

Тестовый модуль планируется запустить в марте—апреле 2019 года по программе тестовых пусков Spacehopper — аналогу программы Grasshopper ("кузнечик"), по которой проходила испытание ракета Falcon 9.

Пользователи активно обсуждают новую разработку Маска, называя ее "ракетой, на которой люди полетят на Марс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск совместно со своей The Boring Company открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом (США).

Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
SpaceX
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Валянок этот Маск. Фигурки из дерьма - вот что определяет величие государства !😂
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги