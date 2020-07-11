Маск назвал украинца Королева одним из лучших специалистов

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал украинского конструктора Сергея Королёва одним из лучших специалистов в космической области.

В своем Twitter-аккаунте Маск сообщил, что пообщался с семьей уроженца Житомира.

"Я разговаривал с семьей Королёва сегодня. Он был одним из лучших", – заявил он, добавив надпись фамилии конструктора на украинском и русском языках.

Внук Королева Андрей подтвердил "Интерфаксу", что разговор с Маском был и признался, что их семья пригласила американского бизнесмена в Москву.

"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из великих инженеров и выдающихся людей своего времени", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, гражданин Украины Алексей Пахунов сыграл важную роль в компании SpaceX Илона Маска.