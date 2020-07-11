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Маск назвал украинца Королева одним из лучших специалистов

Кирилл Лютый
Технологии
1,1 т.
Маск назвал украинца Королева одним из лучших специалистов

Маск назвал Королева одним из лучших специалистов.

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал украинского конструктора Сергея Королёва одним из лучших специалистов в космической области.

В своем Twitter-аккаунте Маск сообщил, что пообщался с семьей уроженца Житомира.

"Я разговаривал с семьей Королёва сегодня. Он был одним из лучших", – заявил он, добавив надпись фамилии конструктора на украинском и русском языках.

Внук Королева Андрей подтвердил "Интерфаксу", что разговор с Маском был и признался, что их семья пригласила американского бизнесмена в Москву.

"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из великих инженеров и выдающихся людей своего времени", – рассказал он.

Маск назвал украинца Королева одним из лучших специалистов

Маск назвал украинца Королева одним из лучших специалистов

Как писал OBOZREVATEL, гражданин Украины Алексей Пахунов сыграл важную роль в компании SpaceX Илона Маска.

УкраинаЖитомирИлон Маск
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