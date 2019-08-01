Магнитные бури в августе: когда "ударят" и как защититься

Магнитные бури в августе 2019 года будут слабыми и непродолжительными.

В целом месяц будет спокойным в плане активности Солнца. Только на протяжении 3 дней возбуждения магнитосферы Земли будут достаточно сильными, чтобы назвать их магнитной бурей. Тем не менее, она не будет мощной.

Яркое солнце в горах, иллюстрация https://million-wallpapers.ru

Календарь магнитных бурь на август 2019 года выглядит так:

1-2 августа – небольшое возбуждение магнитосферы.

3 августа – магнитосфера находится в спокойном состоянии.

4 августа – магнитосфера немного возбуждена.

5-6 августа – заметное возбуждение магнитосферы, слабая магнитная буря.

7-16 августа – спокойное состояние магнитосферы.

17-18 августа – несущественное возбуждение магнитосферы.

19-26 августа – магнитосфера спокойна.

27 августа – небольшое возбуждение магнитосферы.

28 августа – слабая магнитная буря.

29-31 августа – небольшое возбуждение магнитосферы.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Влияние магнитных бурь ощущают на себе не все. Более всего им подвержены люди, страдающие сердечнососудистыми заболеваниями. В эти дни им рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, по возможности сократить общение, находиться в спокойной обстановке.

Во время магнитных бурь не рекомендуется употреблять в пищу острые продукты и алкоголь. В то же время любая диетическая пища приветствуется. Натуральные овощи и фрукты, соки-фрэш также помогут пережить напряженный период. Кофе рекомендуется полностью исключить из своего рациона или существенно сократить его употребление.

Медики также рекомендуют в дни магнитных бурь воздержаться от дальних поездок и обязательно иметь при себе препараты скорой помощи.

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Напомним, в комментарии OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий сказал: "Следует иметь в виду, что 2019, 2020 и частично 2021 годы – это годы минимальной солнечной активности". По этой причине мощные магнитные бури в этот период не прогнозируются.

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