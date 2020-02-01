Made in USSR: как выглядели первые советские ноутбук, мобильный и микроволновка. Фото

Далеко не все устройства нынешней техники являются революционными ноу-хау, придуманными буквально вчера. Наоборот, многие из них существовали уже в советское время.

Подборку популярных устройств, сделанных при СССР, которые можно считать прототипами современных гаджетов, опубликовало DELFI (чтобы посмотреть, как они выглядели, доскролльте новость до конца).

Так, в списке оказались восемь ярких примеров чудо-техники: первые советские приставка, мобильник, микроволновка, ПК, ноутбук, планшет, плеер и "умные" часы.

Первая советская приставка "Электроника" DELFI

Первая советская приставка

"Игровые приставки" "Электроника" в СССР начали выпускать еще в 1984 году. Их карманные варианты, можно сказать, были локализованными копиями игр Nintendo, выпущенных в начале 80-х. Примечательно, что эти игрушки изготавливали минимум десять заводов по всему СССР.

"Алтай" – один из первых советских мобильников DELFI

Первый советский мобильный телефон

Своеобразный мобильник в СССР придумали в 1957 году. Экспериментальную модель устройства назвали ЛК-1, весило оно три килограмма, а в комплекте к нему шла своя базовая станция. На фото же представлен аппарат системы "Алтай", произведенный в 1963-м – после того, как сперва в Москве, а потом и других крупных городах Союза заработала мобильная связь в диапазоне 150 МГц и затем 330 МГц. Отмечается, что в некоторых российских регионах эта система работает до сих пор.

Первая советская микроволновка "Электроника" DELFI

Первая советская микроволновая печь

Массовое производство микроволновок в СССР началось после 1980 года, причем специализировались на таком производстве как минимум четыре предприятия. На фото – модель "Электроника" тамбовского завода "Электроприбор". Стоили такие печки на то время дороговато – примерно 350 рублей. Однако многие семьи не покупали их не из-за этого, а потому, что делали их очень мало и культуры их использования очень долго просто не было.

Первый советский ПК "Агат" DELFI

Первый советский персональный компьютер

Дебютный советский серийный ПК "Агат" был разработан в начале 80-х "на базе" компьютера Apple II. Западные комплектующие, которые были необходимы для их массового производства, в СССР нельзя было достать. Поэтому смекалистые разработчики серьезно переработали заморскую новинку, да так, что ни о какой совместимости с Apple II и программами для него речь не шла. Стоили "Агаты" дешево как для электронно-вычислительных машин того времени (4000 рублей, в 2-3 раза дешевле других разработок). При этом в магазинах их не продавали, они закупались только Министерством образования, которое на их базе формировало классы информатики в школах.

Первый советский ноутбук "Электроника МС 1504" DELFI

Первый советский ноутбук

"Электроника МС 1504" – первый так называемый ноутбук в СССР, в основу создания которого легла уже продукция Toshiba. Выпустили его в 1991 году и продавали сразу аж по 550 долларов США.

Один из первых советских плееров ''Соната П-421С'' DELFI

Один из первых советских плееров

"Магнитофон-проигрыватель кассетный стереофонический ''Соната П-421С'' предназначен для качественного воспроизведения фонограмм с кассет типа МК-60 или МК-90 на малогабаритные головные телефоны ''ТДС-13-1'', – так описывали эксперты этот плеер с СССР.

Заряд он брал от четырех элементов типа ''316'', мог непрерывно работать примерно семь часов. Устройство имело гнездо для подключения внешнего источника питания. А по окончании кассеты в нем автоматически срабатывал автостоп, выключающий клавишу ''Пуск''. Стоил такой плеер 130 рублей.

Первый советский планшет "Электроника МК-90" DELFI

Первый советский планшет

Прототипом современных не то смартфонов, не то планшетов была "Электроника МК-90". Можно сказать, что это даже более крутое устройство, так как на те времена оно уже позволяло программировать, чем современные планшеты особо не похвалятся. Хотя в действительности это просто микрокалькулятор со встроенным интерпретатором языка "Бейсик".

Первые советские "умные" часы DELFI

Первые советские "умные" часы

"Электроника 5" – часы, которые играли простые мелодии, показывали день и месяц, служили будильником, секундомером и т. д. В общем, для 80-х годов это было очень круто. А стоимость его сначала почти была равна зарплате инженера – 150 рублей.

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