Кто убийца? Сделано открытие в расследовании тайны перевала Дятлова

Исследователь обстоятельств таинственной гибели группы студентов на уральском перевале Дятлова Валентин Дегтерев сделал новое открытие.

В своем блоге он отметил, что на теле одного из участников экспедиции были татуировки, которые указывают на убийц.

Речь идет о Семене Золотареве, который сам нанес себе тайный шифр.

По словам Дегтерева, на правом предплечье погибшего была татуировка с изображением "свеклы и буквы С", а на левом "Г.С", "ДАЕРММУАЗУАЯ" и буквы "Г+С+П = Д".

Семен Золотарев Блог Валентина Дегтерева

Исследователь отметил, что Золотарев был ветераном войны и как бывший участник СМЕРШ владел основами шифрования. Дегтярев утверждает, что погибший сделал татуировки химическим карандашом по свежему порезу.

Он уверен, что Золотарев контактировал с Григорием Семеновичем Ортюковым, экс-начальником военной кафедры УПИ.

"Татуировки могут означать следующее: "Г+С+П = Д" – это "Григорий+Семенович+Полковник=Донесение";"Г.С" и "ДАЕРММУАЗУАЯ" – это "Григорий Семенович: „удар, замерз, я умер“"", - говорится в тексте.

Он также предположил, что свекла – родовой знак манси.

Как сообщал "Обозреватель", появилась настораживающая информация об участнике погибшей тургруппы на перевале Дятлова.